ЦСКА дома проиграл «Барысу» в овертайме со счетом 5:6
ЦСКА дома проиграл «Барысу» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ — 5:6.
У хозяев шайбы на счету Владислава Каменева (дубль), Никиты Нестерова, Николая Макарова и Максима Мамина. В составе гостей забивали Кирилл Савицкий, Егор Петухов, Антон Сагадеев (дубль) и Никита Михайлис (дубль), который отметился победной шайбой в овертайме.
Армейцы с 81 очком занимают третье место в Западной конференции и обеспечили себе выход в плей-офф Кубка Гагарина. «Барыс» — на 10-й строчке «Востока» с 59 очками.
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ЦСКА (Москва) — «Барыс» (Астана) — 5:6 ОТ (2:1, 2:1, 1:3, 0:1)
Голы: Каменев — 18 (бол., Окулов, Плотников), 10:28 — 1:0. Савицкий — 9 (Михайлис), 16:00 — 1:1. Нестеров — 10, 19:18 — 2:1. Макаров — 1, 22:40 — 3:1. Петухов — 16 (Ножье, Шевченко), 29:54 — 3:2. Мамин — 10 (бол., Григоренко, Окулов), 39:38 — 4:2. Сагадеев — 13 (Бракко, Михайлис), 40:45 — 4:3. Сагадеев — 14 (Рахманов, Михайлис), 46:40 — 4:4. Каменев — 19 (Плотников, Мамин), 50:28 — 5:4. Михайлис — 10 (Рахманов, Сагадеев), 50:51 — 5:5. Михайлис — 11, 60:17 — 5:6.
Вратари: Шарыченков — Гудачек.
Штраф: 0 — 8.
Броски: 34 (11+15+8+0) — 25 (9+6+9+1).
Судьи: Овчинников, Раминг.
5 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 4767 зрителей
|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|59
|37
|22
|81
|4
|Локомотив
|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|59
|31
|28
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|2
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Металлург
|59
|31
|28
|72
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11
|Трактор
|60
|25
|35
|59
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -