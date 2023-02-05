«Ак Барс» победил «Кульнуль» и вышел в лидеры «Востока»
«Ак Барс» в гостях победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.
В составе казанского клуба забивали Александр Радулов, Илья Сафонов, Дмитрий Воронков, Кирилл Семенов и Кирилл Петров. У хозяев шайба на счету Германа Точилкина.
«Ак Барс» набрал 77 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Куньлунь» — с 45 очками на 10-й строчке «Запада».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Ак Барс» (Казань) — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Голы: Радулов — 21 (бол., Войнов, Шипачев), 8:44 — 0:1. Сафонов — 14 (Воронков, Радулов), 10:06 — 0:2. Воронков — 13 (бол., Токранов), 15:44 — 0:3. Семенов — 11 (Лямкин, Галиев), 28:36 — 0:4. Точилкин — 4, 37:30 — 1:4. Петров — 10 (Воронков, Токранов), 42:35 — 1:5.
Вратари: Джурасик (Сунь Цзэхао, 46:07) — Билялов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 17 (8+6+3) — 48 (13+16+19).
Судьи: Оскирко, Соин.
5 февраля. Мытищи. Арена Мытищи. 2151 зритель.
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|60
|28
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|10
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|26
|36
|59
|11
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|25
|35
|59
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
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|7.02
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|
Локомотив – Амур
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|7.02
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|
Нефтехимик – Ак Барс
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|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
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|
Торпедо – Адмирал
|- : -
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Динамо Мн – Спартак
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|
Динамо М – Сочи
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