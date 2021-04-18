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ЦСКА — «Авангард»: прямая трансляция первого матча финала Кубка Гагарина

17:00
Илья Ковальчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Ковальчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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18 апреля ЦСКА в Москве проведет первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2021. Встреча начнется в 18.00 (мск).

Финальная серия Кубка будет состоять максимум из семи игр и ведется до четырех побед. В финале Западной конференции ЦСКА выиграл у СКА — 4-2. На Востоке «Авангард» победил «Ак Барс» — 4-3.

Следить за трансляцией матча ЦСКА — «Авангард» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ и в прямом эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Авангард»

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры