18 апреля ЦСКА в Москве проведет первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2021. Встреча начнется в 18.00 (мск).

Финальная серия Кубка будет состоять максимум из семи игр и ведется до четырех побед. В финале Западной конференции ЦСКА выиграл у СКА — 4-2. На Востоке «Авангард» победил «Ак Барс» — 4-3.

Следить за трансляцией матча ЦСКА — «Авангард» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ и в прямом эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Авангард»