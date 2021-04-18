Два клуба НХЛ заинтересованы в выборе нападающего «Ак Барса» Сафонова в первых трех раундах драфта-2021

Как стало известно «СЭ», два клуба НХЛ заинтересованы в выборе нападающего «Ак Барса» Ильи Сафонова в первых трех раундах драфта-2021. По возрасту игрок мог быть выбран еще два года назад, но тогда не заинтересовал клубы НХЛ.

В сезоне-2020/21 Сафонов провел в регулярном чемпионате КХЛ 37 матчей и набрал 4 (2+2) очка. В плей-офф на его счету 3 (0+3) результативных балла в 11 матчах.

В феврале этого года 19-летний форвард подписал новый трехлетний контракт с «Ак Барсом».

(Артур Хайруллин)