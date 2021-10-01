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ЦСКА — «Ак Барс»: где смотреть и во сколько начало матча КХЛ

18:00
ЦСКА на своем льду примет «Ак Барс». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА на своем льду примет «Ак Барс». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 1 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду примет «Ак Барс». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды провели три встречи и две выиграли армейцы. В нынешнем чемпионате команды идут не в лидерах конференций: ЦСКА — четвертый за Западе, «Ак Барс» — четвертый за Востоке.

Лучший бомбардир в составе армейцев: форвард Сергей Плотников (6+6) в 12 матчах. У казанцев — Дмитрий Кагарлицкий, набравший 6 (4+2) очков.

Следить за матчем ЦСКА — «Ак Барс» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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