Кэмпфер: «Было бы здорово обыграть Сергея Федорова — я рос в Детройте, смотря на него»

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

— Вы провели один матч против ЦСКА, что можете сказать о сопернике?

— Команда уступила в финале прошлого сезона, это сильный соперник с хорошим составом. Видна четкая система, надежные вратари, Сергей Федоров хорошо ведет игру на скамейке. Они хороши во многих аспектах игры, нам нужно быть готовыми ко всему.

— Что было самым сложным в первом матче, что нужно улучшить «Ак Барсу»?

— Некоторые ситуации с возвратом в оборону, мы иногда отдавали зоны, надо блокировать пространство, чтобы соперник не разгонялся. И в каждой зоне нужно иметь подкрепление, потому что ЦСКА здорово переводит шайбу в атаку.

— Вы проводите на льду больше 20 минут за игру, в матче с «Йокеритом» и вовсе 26. Как переносите нагрузку?

— Я стараюсь помогать команде любыми способами, это не зависит от времени, я отлично себя чувствую. В прошлой игре нам не хватило одного гола для победы, надеюсь, сегодня сыграем лучше.

— Вы знаете кого-то лично из состава ЦСКА?

— Я знаю пару человек, Йоаким Нордстрем — мой хороший друг, мы вместе играли в Бостоне пару лет. С Джоном Гилмором пересекались в системе Нью-Йорка. И я вырос в Детройте, смотря на игру Сергея Федорова, на «Русскую пятерку» из ЦСКА. Когда увидел его во второй игре сезона на скамейке соперника, захотелось ущипнуть себя. И было бы здорово обыграть его, в прошлый раз не получилось, сегодня надо постараться, — цитирует Кэмпфера официальный сайт клуба.

Матч ЦСКА — «Ак Барс» состоится сегодня, 1 октября. Начало встречи — в 19.00 (мск).