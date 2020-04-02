«Чикаго» подписал контракт с Алтыбармакяном

«Чикаго» согласовал условия новых контрактов с рядом игроков. В их числе оказался и российский нападающий Андрей Алтыбармакян, сообщает официальный сайт клуба.

21-летний россиянин подписал контракт на два года. Его зарплата за сезон составит 817,5 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Алтыбармакян выступал за «Сочи». В КХЛ он провел 49 матчей и набрал 17 (6+11) очков.

Также «Блэкхокс» подписали новые контракты с голкипером Кевином Ланкиненом и нападающими Мэттью Хаймором и Эваном Бэрраттом.