«Чикаго» подписал контракт с Алтыбармакяном
20:17
«Чикаго» согласовал условия новых контрактов с рядом игроков. В их числе оказался и российский нападающий Андрей Алтыбармакян, сообщает официальный сайт клуба.
21-летний россиянин подписал контракт на два года. Его зарплата за сезон составит 817,5 тысяч евро.
В прошедшем сезоне Алтыбармакян выступал за «Сочи». В КХЛ он провел 49 матчей и набрал 17 (6+11) очков.
Также «Блэкхокс» подписали новые контракты с голкипером Кевином Ланкиненом и нападающими Мэттью Хаймором и Эваном Бэрраттом.