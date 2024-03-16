Черкас считает, что СКА будет непросто в серии с «Автомобилистом»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас поделился ожиданиями от серии команды с «Автомобилистом» во втором раунде Кубка Гагарина.

«Автомобилист» — неплохая команда. Так получалось, что видел много игр с ее участием. Там крепкая оборона, интересная атака, сама команда очень организованная. СКА придется непросто. Может, у уральцев вратарская линия послабее, но это, знаете, все непредсказуемо". «Автомобилист» — соперник очень серьезный, — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Первый матч серии СКА — «Автомобилист» пройдет в Санкт-Петербурге 17 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.