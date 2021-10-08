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Чайковски — об обмене в «Сибирь»: «В «Динамо» мне сказали «это бизнес»

20:08
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Защитник «Сибири» Михал Чайковски после победы над «Витязем» (2:1) прокомментировал обмен в новосибирский клуб из московского «Динамо».

«Команда начала играть хорошо, вратарь много поймал. Очень важная победа для нас. Ребята забили в большинстве — красавцы.

Мне в Новосибирске очень нравится, нам нужны очки для попадания плей-офф. Здесь очень хорошие болельщики, спасибо им большое. В «Динамо» я почти не играл из-за операции, а потом мне сказали «это бизнес», — цитирует Чайковски официальный сайт КХЛ.

В составе «Динамо» Чайковски играл с 2018 года. Ранее он также выступал за чешскую «Спарту» и «Автомобилист».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/08/490789.html

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Александр Кравченко все материалы автора
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