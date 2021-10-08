Нападающий «Металлурга»: «Предложения из КХЛ мне поступали и в прошлом сезоне, когда я был между НХЛ и АХЛ»

Нападающий «Металлурга» Филипп Майе, сейчас идущий вторым в гонке бомбардиров чемпионата, рассказал, как прошла его адаптация в КХЛ.

— Предложения из КХЛ мне поступали и в прошлом сезоне, когда я был между НХЛ и АХЛ. Когда получаешь такие предложения, рассматриваешь их серьезно, и стараешься принять лучшее решение для развития карьеры. Когда магнитогорцы обратились ко мне, я разузнал, что это за организация, и быстро понял, что команда ставит перед собой серьезные задачи. Мне сразу сказали, что будут еще игроки и тренер из Северной Америки — большой плюс для меня. Я понимал, что с адаптацией проблем не будет.

— Судя по тому, что вы занимаете второе место в списке лучших бомбардиров, переезд дался вам легко?

— Я всегда ставлю перед собой высокие задачи, и мне просто хочется играть в свой хоккей. Я солгу, если скажу, что ожидал, что так все и будет. В каждой лиге, в каждой команде я был одним из лидеров, поэтому меня пригласили в Магнитогорск, и я очень рад, что старт сезона удается таким.

— Что можете сказать об Илье Воробьеве?

— Он правильный тренер. Он дает свободу впереди, но ждет правильных решений. Он позволяет быть на льду собой. Конечно, у нас есть своя система игры в защите и в средней зоне, эту систему нужно уважать, чтобы вся команда действовала в одном ключе. Мне нравится наш стиль.

— В чем причины лидерства «Металлурга» в чемпионате?

— Думаю, наши спецбригады — большая часть этого успеха. Здесь равная игра, поэтому действия в неравных составах имеют огромное значение. Конечно, многое решают и вратари. У нас отличный Юхо Олкинуора и легенда КХЛ Василий Кошечкин, поэтому полевые игроки всегда уверены в своих вратарях. Также важно, что все наши звенья способны приносить результат.