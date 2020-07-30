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Бывший защитник рижского «Динамо» Алишаускас продолжит карьеру в «Словане»

20:08
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Бывший защитник рижского «Динамо» Нериюс Алишаускас продолжит карьеру в «Словане», сообщает агентство Winners.

В минувшем сезоне 29-летний литовец принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал две результативные передачи.

За карьеру Алишаускас провел три сезона в КХЛ. В общей сложности защитник сыграл в лиге 152 матча, забросив семь шайб и сделав 11 голевых передач при полезности «минус 27» и 58 минутах штрафа.

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