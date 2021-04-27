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Бывший тренер «Стальных Лисов» Исаев скончался на 57-м году жизни

13:46
Юрий Исаев. Фото ХК "Металлург"
Юрий Исаев. Фото ХК &quot;Металлург&quot;

Бывший тренер «Стальных Лисов» из МХЛ Юрий Исаев скончался на 57-м году жизни.

Воспитанник магнитогорского хоккея выступал за «Металлург» с 1980 по 1988-й и с 1990 по 1997 год. Вместе со «Стальными Лисами» Исаев стал обладателем Кубка Харламова (2010), финалистом Кубка Харламова (2011) и обладателем бронзовых наград МХЛ (2012).

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