Бывший тренер «Стальных Лисов» Исаев скончался на 57-м году жизни

Бывший тренер «Стальных Лисов» из МХЛ Юрий Исаев скончался на 57-м году жизни.

Воспитанник магнитогорского хоккея выступал за «Металлург» с 1980 по 1988-й и с 1990 по 1997 год. Вместе со «Стальными Лисами» Исаев стал обладателем Кубка Харламова (2010), финалистом Кубка Харламова (2011) и обладателем бронзовых наград МХЛ (2012).