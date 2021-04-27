Голкипер «Трактора» Федотов может стать игроком ЦСКА

Голкипер «Трактора» Иван Федотов может стать игроком ЦСКА, сообщается в Telegram-канале Игоря Жукова.

24-летний хоккеист перейдет в московский клуб в межсезонье 2021.

В «Тракторе» Федотов провел два сезона. В прошлом розыгрыше в его активе было 14 побед, 92,5 % и 2,21 в 26 матчах регулярки и 1 победа, 90,4 % и 2,68 в 4 матчах плей-офф. Контракт хоккеиста с «Трактором» рассчитан до апреля 2022 года. Его место в челябинском клубе займет Эмиль Гарипов.