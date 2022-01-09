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Бывший нападающий «Ак Барса» рассказал о планах на будущее

18:10
Янне Песонен. Фото Instagram
Янне Песонен. Фото Instagram
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Бывший нападающий «Ак Барса» Янне Песонен в интервью «СЭ» поделился планами на будущее.

— Да. Начинаю работать тренером по физической подготовке — у меня занимается несколько ребят. Это очень здорово, мне нравится, что я делаю. Но моя мечта — быть спортивным психологом. Даже необязательно спортивным, я бы с удовольствием работал с теми людьми, кому это необходимо. Сейчас я занимаюсь с некоторыми ребятами, как уже упомянул, это очень вдохновляюще. Я наслаждаюсь тем, что делаю.

Песонен завершил игровую карьеру в 2020 году.

Полностью интервью с Янне Песоненом читайте на сайте «СЭ»

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Надежда Тонконог все материалы автора
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