Бывший нападающий «Ак Барса» рассказал о планах на будущее
18:10
Бывший нападающий «Ак Барса» Янне Песонен в интервью «СЭ» поделился планами на будущее.
— Да. Начинаю работать тренером по физической подготовке — у меня занимается несколько ребят. Это очень здорово, мне нравится, что я делаю. Но моя мечта — быть спортивным психологом. Даже необязательно спортивным, я бы с удовольствием работал с теми людьми, кому это необходимо. Сейчас я занимаюсь с некоторыми ребятами, как уже упомянул, это очень вдохновляюще. Я наслаждаюсь тем, что делаю.
Песонен завершил игровую карьеру в 2020 году.
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