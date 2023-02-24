Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова завершить карьеру.

«В новой истории российского хоккея Данис — один из наиболее знаковых игроков, который добился в хоккее многого. Его результаты говорят сами за себя. На таких игроков ходят болельщики. Благодаря таким игрокам мальчишки приходят в хоккей! Я счастлив, что меня судьба свела с таким игроком как Данис, и я имел возможность работать вместе с ним. Конечно, грустно, когда игроки заканчивают карьеру, но надо отдать ему должное. То, что он сделал и добился в хоккее, вызывает большое уважение. Сейчас хочется ему пожелать, чтобы он и в дальнейшем нашел свой путь и получал такое же удовольствие от жизни, как и в хоккее», — сказал Быков «СЭ».

Зарипов является трехкратным чемпионом мира и единственным пятикратным обладатель Кубка Гагарина.