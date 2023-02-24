Разин: «Как показывает сезон, нашей команде для победы нужен хороший настрой»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3).
— Как показывает сезон, нашей команде для победы нужен хороший настрой. Мы играем на равных со СКА, с ЦСКА, также на равных с ХК «Сочи», с «Куньлунем». Ничего удивительного я не вижу в этом результате. Он нам пойдет на пользу. А то мы последние игры что-то выигрывать начали. Тяжелее стало команду настраивать. Сейчас легче будет. Тем более, впереди плей-офф. Ничего страшного не произошло. «Сочи» победа была нужнее. Мы здесь отдохнули немножко перед плей-офф. Будем готовиться дальше.
— Есть что-то позитивное в сегодняшнем матче?
— Для минского «Динамо» точно ничего позитивного нет. Мы на седьмом месте. «Динамо» надо биться. Что может быть позитивного, когда вместо того, чтобы готовиться спокойно и в хорошем настроении, мы приезжаем сюда и начинаем Ваньку валять до тех пор, пока Андрей Владимирович не начинает злиться. Потом мы начинаем играть, а уже поезд ушел.
— Дважды забросили, снимая вратаря. Неплохая тренировка перед плей-офф.
— Мы в этом сезоне и в первом периоде снимали вратаря, когда проигрывали Уфе 0:4, чуть-чуть не сравняли. Там тоже два или три гола забивали с пустыми воротами. Для нас это нормально. Я предлагал сегодня Юрию Викторовичу Трубачеву с первого периода сегодня вшестером играть, чтоб не доводить до такого — как в воду глядел. Он у нас за большинство отвечает.
— С чем связаны изменения в составе?
— Мы выполнили задачу — вышли в плей-офф. Мы готовимся к играм. Последние три игры мы даем по кругу, скажем так, ребятам отдохнуть. У нас сейчас пять игр подряд через день, тем более, Сочи выделяется длительностью поездки — четыре часа лететь. Тяжелый перелет, поэтому хотим дать отдохнуть побольше. Плей-офф совсем уже скоро. Напрягаться ради очков не хочется. Хочется сохранить ребят свежими, здоровыми, без травм.
— У вас еще впереди матч с ЦСКА. Будете также ротировать состав или это будет уже генеральная репетиция перед плей-офф?
— Генеральную репетицию нет смысла делать. Все в руках ЦСКА. Если они захотят на нас выходить, они приедут оптимальным составом, а если нет... Будем смотреть на ЦСКА и исходить из этого. Это в первую очередь. Во вторую — опять же болезни, травмы. От них никуда не денешься. Есть целый день завтра подумать над составом.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|67
|43
|24
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|67
|42
|25
|90
|5
|Динамо М
|67
|37
|30
|85
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|67
|30
|37
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|67
|21
|46
|49
|11
|Сочи
|67
|10
|57
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|67
|40
|27
|89
|2
|Авангард
|67
|39
|28
|85
|3
|Сал. Юлаев
|67
|37
|30
|84
|4
|Сибирь
|67
|38
|29
|83
|5
|Металлург
|67
|35
|32
|82
|6
|Автомобилист
|67
|36
|31
|81
|7
|Адмирал
|67
|33
|34
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|67
|30
|37
|70
|10
|Амур
|67
|29
|38
|67
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|25.02
|10:00
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Амур – Адмирал
|- : -
|25.02
|17:00
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Витязь – Динамо Мн
|- : -