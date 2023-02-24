Разин: «Как показывает сезон, нашей команде для победы нужен хороший настрой»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3).

— Как показывает сезон, нашей команде для победы нужен хороший настрой. Мы играем на равных со СКА, с ЦСКА, также на равных с ХК «Сочи», с «Куньлунем». Ничего удивительного я не вижу в этом результате. Он нам пойдет на пользу. А то мы последние игры что-то выигрывать начали. Тяжелее стало команду настраивать. Сейчас легче будет. Тем более, впереди плей-офф. Ничего страшного не произошло. «Сочи» победа была нужнее. Мы здесь отдохнули немножко перед плей-офф. Будем готовиться дальше.

— Есть что-то позитивное в сегодняшнем матче?

— Для минского «Динамо» точно ничего позитивного нет. Мы на седьмом месте. «Динамо» надо биться. Что может быть позитивного, когда вместо того, чтобы готовиться спокойно и в хорошем настроении, мы приезжаем сюда и начинаем Ваньку валять до тех пор, пока Андрей Владимирович не начинает злиться. Потом мы начинаем играть, а уже поезд ушел.

— Дважды забросили, снимая вратаря. Неплохая тренировка перед плей-офф.

— Мы в этом сезоне и в первом периоде снимали вратаря, когда проигрывали Уфе 0:4, чуть-чуть не сравняли. Там тоже два или три гола забивали с пустыми воротами. Для нас это нормально. Я предлагал сегодня Юрию Викторовичу Трубачеву с первого периода сегодня вшестером играть, чтоб не доводить до такого — как в воду глядел. Он у нас за большинство отвечает.

— С чем связаны изменения в составе?

— Мы выполнили задачу — вышли в плей-офф. Мы готовимся к играм. Последние три игры мы даем по кругу, скажем так, ребятам отдохнуть. У нас сейчас пять игр подряд через день, тем более, Сочи выделяется длительностью поездки — четыре часа лететь. Тяжелый перелет, поэтому хотим дать отдохнуть побольше. Плей-офф совсем уже скоро. Напрягаться ради очков не хочется. Хочется сохранить ребят свежими, здоровыми, без травм.

— У вас еще впереди матч с ЦСКА. Будете также ротировать состав или это будет уже генеральная репетиция перед плей-офф?

— Генеральную репетицию нет смысла делать. Все в руках ЦСКА. Если они захотят на нас выходить, они приедут оптимальным составом, а если нет... Будем смотреть на ЦСКА и исходить из этого. Это в первую очередь. Во вторую — опять же болезни, травмы. От них никуда не денешься. Есть целый день завтра подумать над составом.