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Бывший главный тренер «Локомотива» Пелино вошел в штаб «Ак Барса»

16:10
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Как и сообщал «СЭ», бывший главный тренер «Локомотива» Майк Пелино вошел в штаб «Ак Барса».

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, соглашение с 62-летним канадцем подписано до конца сезона-2021/22.

Напомним, что помимо «Локомотива» Пелино также работал в качестве ассистента в «Металлурге» и «Авангарде».

«Ак Барс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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Карен Саркисян все материалы автора
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