Бывший главный тренер «Локомотива» Пелино вошел в штаб «Ак Барса»
16:10
Как и сообщал «СЭ», бывший главный тренер «Локомотива» Майк Пелино вошел в штаб «Ак Барса».
Как сообщает пресс-служба казанского клуба, соглашение с 62-летним канадцем подписано до конца сезона-2021/22.
Напомним, что помимо «Локомотива» Пелино также работал в качестве ассистента в «Металлурге» и «Авангарде».
«Ак Барс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
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