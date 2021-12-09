Бывший главный тренер «Локомотива» Пелино вошел в штаб «Ак Барса»

Как и сообщал «СЭ», бывший главный тренер «Локомотива» Майк Пелино вошел в штаб «Ак Барса».

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, соглашение с 62-летним канадцем подписано до конца сезона-2021/22.

Напомним, что помимо «Локомотива» Пелино также работал в качестве ассистента в «Металлурге» и «Авангарде».

«Ак Барс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.