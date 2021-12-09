Квартальнов прокомментировал приглашение Пелино в штаб «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал приглашение канадского специалиста Майка Пелино в штаб казанской команды.

«Приглашение Майка Пелино — наше совместное решение, — приводит слова Квартальнова пресс-служба казанского клуба. — Мы хорошо понимаем, что нам нужно улучшить в своей игре и уверены, что знания и опыт Майка помогут команде в организации игры, атаке и большинстве. Пелино отличается хорошими человеческими и профессиональными качествами, мы хотели пригласить его в свой штаб еще раньше, но тогда в силу разных обстоятельств сделать этого не удалось».

По словам тренера, Пелино приступил к работе в удаленном режиме.

«Мы хорошо пообщались с Майком до подписания соглашения, можно сказать, что он уже приступил к работе и до оформления всех необходимых документов будет помогать нам в удаленном режиме», — сказал он.

Контракт с 62-летним канадцем подписан до конца сезона-2021/22.

Ранее он работал в «Локомотиве», «Металлурге» и «Авангарде» в качестве ассистента.

«Ак Барс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.