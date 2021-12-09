Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в своем Instagram прокомментировал травму вратаря команды Тимофея Королева, полученную в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).

«Какая сволочь сглазила наших вратарей. Это Тимофей Королев. В 18 лет дебютировал в КХЛ. Через 15 минут на ровном месте получил травму! Так бывает!» — написал Разин в сторис Instagram, опубликовав фотографию Королева с травмой.

Встреча с «Витязем» стала для 18-летнего россиянина первой в КХЛ. В прошедшей игре он отразил 15 бросков из 16.