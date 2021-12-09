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«Какая сволочь сглазила наших вратарей» Андрей Разин — о травме молодого голкипера «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Разин отреагировал на травму вратаря команды Королева
10:19
Андрей Разин. Фото photo.khl.ru Instagram Андрея Разина. Фото Instagram
Андрей Разин. Фото photo.khl.ru
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в своем Instagram прокомментировал травму вратаря команды Тимофея Королева, полученную в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).

«Какая сволочь сглазила наших вратарей. Это Тимофей Королев. В 18 лет дебютировал в КХЛ. Через 15 минут на ровном месте получил травму! Так бывает!» — написал Разин в сторис Instagram, опубликовав фотографию Королева с травмой.

Встреча с «Витязем» стала для 18-летнего россиянина первой в КХЛ. В прошедшей игре он отразил 15 бросков из 16.

Instagram Андрея Разина. Фото Instagram
Instagram Андрея Разина. Фото Instagram

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/razin.a.v/2724731023337217033/

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Карен Саркисян все материалы автора
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