Экс-форвард «Ак Барса» Бурмистров перейдет в «Металлург»
Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Бурмистров продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Контракт с экс-форвардом «Ак Барса» будет действовать до конца сезона-2022/23.
Ранее игрок расторг соглашение с казанской командой по обоюдному согласию сторон.
В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 26 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-3».
В «Ак Барсе» он зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.
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|26
|14
|57
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|Торпедо
|41
|25
|16
|53
|5
|Динамо М
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|22
|19
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|42
|20
|22
|46
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|18
|24
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|41
|17
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|41
|15
|26
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|43
|15
|28
|34
|11
|Сочи
|40
|5
|35
|17
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|41
|28
|13
|59
|2
|Металлург
|41
|26
|15
|56
|3
|Сибирь
|44
|25
|19
|53
|4
|Адмирал
|42
|23
|19
|51
|5
|Авангард
|41
|23
|18
|50
|6
|Сал. Юлаев
|41
|21
|20
|50
|7
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|41
|19
|22
|45
|8
|Амур
|40
|17
|23
|40
|9
|Барыс
|42
|18
|24
|39
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|41
|17
|24
|36
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|22.12
|19:30
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Динамо М – Динамо Мн
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