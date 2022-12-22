Экс-форвард «Ак Барса» Бурмистров перейдет в «Металлург»

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Бурмистров продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Контракт с экс-форвардом «Ак Барса» будет действовать до конца сезона-2022/23.

Ранее игрок расторг соглашение с казанской командой по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 26 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-3».

В «Ак Барсе» он зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.