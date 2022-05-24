Вайсфельд: «Считаю, что Дамир Жафяров самый жирный лот на нынешнем рынке игроков»

Бывший генеральный менеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд объяснил, почему выбирать клуб по своим приоритетам могут лишь элитные игроки.

«Такая схема работает, но касается только элитных игроков, а не среднестатистических. Когда у тебя на столе лежит три одинаковых предложения, то, естественно, ты будешь смотреть, кто тренер, что за город. А когда у тебя всего один вариант, то при чем здесь тренер?

Характерным примером из нынешнего межсезонья является Дамир Жафяров. Вот он может выбирать город, тренера, руководствоваться какими-то другими своими приоритетами, потому что является неограниченно свободным агентом. Считаю, что это самый жирный лот на нынешнем рынке игроков», — приводит слова Вайсфельда Betonmobile.ru.

В сезоне-2021/22 Жафяров набрал 45 (18+27) очков в 47 матчах за «Торпедо». 28-летний форвард не стал продлевать контракт с нижегородским клубом, который действовал до конца сезона-2021/22.

Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев сообщил «СЭ», что Жафяров выбираем между двумя клубами.