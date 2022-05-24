Вайсфельд: «Считаю, что Дамир Жафяров самый жирный лот на нынешнем рынке игроков»
Бывший генеральный менеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд объяснил, почему выбирать клуб по своим приоритетам могут лишь элитные игроки.
«Такая схема работает, но касается только элитных игроков, а не среднестатистических. Когда у тебя на столе лежит три одинаковых предложения, то, естественно, ты будешь смотреть, кто тренер, что за город. А когда у тебя всего один вариант, то при чем здесь тренер?
Характерным примером из нынешнего межсезонья является Дамир Жафяров. Вот он может выбирать город, тренера, руководствоваться какими-то другими своими приоритетами, потому что является неограниченно свободным агентом. Считаю, что это самый жирный лот на нынешнем рынке игроков», — приводит слова Вайсфельда Betonmobile.ru.
В сезоне-2021/22 Жафяров набрал 45 (18+27) очков в 47 матчах за «Торпедо». 28-летний форвард не стал продлевать контракт с нижегородским клубом, который действовал до конца сезона-2021/22.
Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев сообщил «СЭ», что Жафяров выбираем между двумя клубами.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4