Агент Шуми Бабаев: «Жафяров выбирает между двумя клубами»

Шуми Бабаев, агент нападающего Дамира Жафярова, в эфире «СЭ» прокомментировал будущее российского хоккеиста.

— Жафяров все равно не оставляет надежду поехать в НХЛ. Чтобы через год была возможность уехать туда. Все зависит от того, совпадают наши интересы с клубными или нет. Сейчас мы выбираем между двумя клубами, — сказал Бабаев.

В сезоне-2021/22 Жафяров набрал 45 (18+27) очков в 47 матчах за «Торпедо». 28-летний форвард не стал продлевать контракт с нижегородским клубом, который действовал до конца сезона-2021/22.