Нападающий Хайруллин перейдет из «Нефтехимика» в СКА

Как стало известно «СЭ», нападающий Марат Хайруллин перейдет из «Нефтехимика» в СКА. Игрок принял квалификационное предложение нижнекамцев, но клуб уже договорился об обмене с армейцами.

«Нефтехимик» получит денежную компенсацию, а также игроков из системы СКА.

Хайруллин стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем сезоне КХЛ, набрав 32 (17+15) очка в 46 матчах регулярного чемпионата.