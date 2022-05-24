Президент ЦСКА Есмантович: «Про нас многие пишут, что мы закормлены и жирные коты»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью «СЭ» рассказал о бюджете армейского клуба.

— Про нас многие пишут, что мы закормлены и жирные коты. Посмотрите, сколько людей пришло на условный «Нефтехимик» и сколько — на ЦСКА. Подсчитайте, сколько нами денег было заработано в плей-офф: в прошлом году и в нынешнем. Выручка с одного матча достигала 20 миллионов рублей. Это важный фактор, но о нем никто не говорит в прессе. Пишут только, что раз есть «Роснефть», то, значит, все — ЦСКА закормлен по самую макушку. Мы же ничем не отличаемся от большинства других команд. Только тем, что по факту хоккеисты в сезоне, если не выигрывают Кубок Гагарина, получают меньше всех на 20 процентов.