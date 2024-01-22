Бывшему защитнику сборной России Зубареву предлагали возобновить хоккейную карьеру
Бывший защитник сборной России Андрей Зубарев рассказал о предложениях по возобновлению карьеры от хоккейных клубов.
14 января 36-летний Зубарев объявил о завершении карьеры. Последний раз он выходил на лед 27 марта 2022 года в составе «Салавата Юлаева» в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Трактора» (1:2).
«Названия команд нет смысла раскрывать. Мне звонил тренер в августе, сказал, что хотел бы видеть меня в команде, чтобы я был для молодых наставником. Я отказался. Были еще предложения, но я их серьезно не рассматривал. Хотел большего в плане результата, был вопрос, попадет ли вообще команда в плей-офф. Мы даже деньги не обсуждали, до этого не дошло», — приводит слова экс-игрока ряда клубов КХЛ Sport24.
По ходу карьеры Зубарев выступал за «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Атлант», СКА и «Спартак». В 2018 году хоккеист выиграл золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане в составе сборной России. В 2014 году он стал победителем чемпионата мира.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|55
|36
|19
|78
|2
|Авангард
|53
|36
|17
|75
|3
|Сал. Юлаев
|53
|33
|20
|70
|4
|Автомобилист
|56
|31
|25
|68
|5
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|6
|Лада
|56
|27
|29
|66
|7
|Ак Барс
|53
|31
|22
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|53
|21
|32
|52
|10
|Сибирь
|54
|21
|33
|51
|11
|Барыс
|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|53
|15
|38
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|53
|35
|18
|74
|3
|СКА
|53
|35
|18
|72
|4
|Спартак
|55
|31
|24
|70
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|53
|27
|26
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|52
|23
|29
|51
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
|22.01
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|2 : 3
|22.01
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|3 : 1
|22.01
|18:00
|
Лада – Сочи
|3 : 4 Б
|22.01
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -