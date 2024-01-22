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Сегодня, 22:03

СКА в овертайме уступил минскому «Динамо»

Алина Савинова
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СКА проиграл минскому «Динамо».
Фото ХК СКА

Минское «Динамо» на выезде победило СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

Счет во втором периоде открыл форвард белорусской команды Роман Горбунов. В третьей 20-минутке у петербуржцев отличился Александр Гальченюк. Победный гол в овертайме забил Сэм Анас.

СКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции с 73 очками после 54 игр. Команда Романа Ротенберга уже после встречи с «Куньлунем» (3:1) обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ. «Динамо» идет на 8-й позиции (53 очка после 53 матчей).

В следующем матче клуб из Санкт-Петербурга сыграет против «Барыса», а минская команда встретится с ЦСКА. Обе игры пройдут 24 января.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Горбунов — 14 (Мороз, Кодола), 33:57 — 0:1. Гальченюк — 13 (бол., Рендулич, Толчинский), 48:09 — 1:1. Энас — 19 (бол., Горбунов, Хэмилтон), 64:59 — 1:2.

Вратари: Серебряков — Колосов.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 36 (6+14+15+1) — 21 (5+10+3+3).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

22 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11542 зрителя

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 55 36 19 78
2 Авангард 53 36 17 75
3 Сал. Юлаев 53 33 20 70
4 Автомобилист 56 31 25 68
5 Трактор 55 30 25 66
6 Лада 56 27 29 66
7 Ак Барс 53 31 22 64
8 Нефтехимик 55 23 32 55
9 Амур 53 21 32 52
10 Сибирь 54 21 33 51
11 Барыс 53 19 34 44
12 Адмирал 53 15 38 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 36 17 76
2 Динамо М 53 35 18 74
3 СКА 54 35 19 73
4 Спартак 55 31 24 70
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 53 27 26 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 53 24 29 53
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 54 16 38 38
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22.01 17:00
Трактор – Сибирь
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22.01 18:00
Лада – Сочи
 3 : 4 Б
22.01 19:30
СКА – Динамо Мн
 1 : 2 ОТ
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