СКА в овертайме уступил минскому «Динамо»

Минское «Динамо» на выезде победило СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

Счет во втором периоде открыл форвард белорусской команды Роман Горбунов. В третьей 20-минутке у петербуржцев отличился Александр Гальченюк. Победный гол в овертайме забил Сэм Анас.

СКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции с 73 очками после 54 игр. Команда Романа Ротенберга уже после встречи с «Куньлунем» (3:1) обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ. «Динамо» идет на 8-й позиции (53 очка после 53 матчей).

В следующем матче клуб из Санкт-Петербурга сыграет против «Барыса», а минская команда встретится с ЦСКА. Обе игры пройдут 24 января.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Горбунов — 14 (Мороз, Кодола), 33:57 — 0:1. Гальченюк — 13 (бол., Рендулич, Толчинский), 48:09 — 1:1. Энас — 19 (бол., Горбунов, Хэмилтон), 64:59 — 1:2.

Вратари: Серебряков — Колосов.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 36 (6+14+15+1) — 21 (5+10+3+3).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

22 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11542 зрителя