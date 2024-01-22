СКА в овертайме уступил минскому «Динамо»
Минское «Динамо» на выезде победило СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
Счет во втором периоде открыл форвард белорусской команды Роман Горбунов. В третьей 20-минутке у петербуржцев отличился Александр Гальченюк. Победный гол в овертайме забил Сэм Анас.
СКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции с 73 очками после 54 игр. Команда Романа Ротенберга уже после встречи с «Куньлунем» (3:1) обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ. «Динамо» идет на 8-й позиции (53 очка после 53 матчей).
В следующем матче клуб из Санкт-Петербурга сыграет против «Барыса», а минская команда встретится с ЦСКА. Обе игры пройдут 24 января.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Горбунов — 14 (Мороз, Кодола), 33:57 — 0:1. Гальченюк — 13 (бол., Рендулич, Толчинский), 48:09 — 1:1. Энас — 19 (бол., Горбунов, Хэмилтон), 64:59 — 1:2.
Вратари: Серебряков — Колосов.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 36 (6+14+15+1) — 21 (5+10+3+3).
Судьи: Бондарь, Гашилов.
22 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11542 зрителя
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|19
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|Авангард
|53
|36
|17
|75
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|Сал. Юлаев
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|20
|70
|4
|Автомобилист
|56
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|25
|68
|5
|Трактор
|55
|30
|25
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|6
|Лада
|56
|27
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|66
|7
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|31
|22
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|53
|21
|32
|52
|10
|Сибирь
|54
|21
|33
|51
|11
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|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|53
|15
|38
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|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|53
|35
|18
|74
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|СКА
|54
|35
|19
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|4
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|55
|31
|24
|70
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|53
|27
|26
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
|22.01
|16:30
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Барыс – Автомобилист
|2 : 3
|22.01
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|3 : 1
|22.01
|18:00
|
Лада – Сочи
|3 : 4 Б
|22.01
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|1 : 2 ОТ