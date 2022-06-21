СКА определился с планом подготовки к сезону-2022/23

Хоккейный клуб СКА определился с планом подготовки к сезону-2022/23, сообщает сайт команды.

C 4 по 17 июля в «Хоккейном городе» уже в пятый раз пройдет традиционный лагерь развития СКА для игроков клубной системы.

С 19 по 21 июля игроки основной команды пройдут углубленный медицинский осмотр, а также сдадут тесты по общефизической подготовке.

22 июля СКА отправится на тренировочный сбор в Новогорск, который продлится до 2 августа.

С 3 по 9 августа команда будет выступать в традиционном турнире Sochi Hockey Open, в рамках которого сыграет пять матчей — с минским «Динамо», «Авангардом», «Адмиралом», хозяевами турнира — ХК «Сочи», а также с Олимпийской сборной России, после чего продолжит тренироваться в Сочи до 20 августа.

Затем армейцы вернутся в Санкт-Петербург, где сыграют заключительные предсезонные встречи в Ледовом дворце в рамках домашнего турнира имени Н.Г. Пучкова, который пройдет с 23 по 28 августа. Соперниками СКА станут «Северсталь», «Сибирь», «Сочи» и «Авангард».

Также на 28 августа запланирована традиционная презентация команды.