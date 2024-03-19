Быков об увольнении Кравца из «Авангарда»: «Видимо, рассчитывают на психологический шок для команды»

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость, что главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец отправлен в отставку.

Во вторник, 19 марта, клуб объявил о расторжении контракта с 60-летним специалистом по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Звягин.

«Трудно комментировать решение руководства омского клуба , так как не владею полной информацией. Видимо, рассчитывают на психологический шок для команды», — сказал Быков «СЭ».

18 марта «Авангард» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ уступил «Локомотиву» со счетом 0:7. Счет в серии 2-0 в пользу ярославской команды.

Кравец возглавил «Авангард» в ноябре 2022 года. Ранее в своей карьере россиянин работал в системе СКА, а также тренировал «Витязь» и «Амур».