Наблюдательный совет ЦСКА обсудил выступление команды в КХЛ

Член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре сообщил, что в совете обсудили результаты выступления армейцев в КХЛ в сезоне-2023/24.

«Понятно, есть определенные проблемы, но все выиграть невозможно. Ребята же выиграли три кубка за четыре года. Всему приходит конец, к сожалению. Ожидания были большие в этом году, но не получилось. Будем делать выводы. Уже проводили совещание после плей-офф. Будем смотреть, что можно сделать, чтобы вновь бороться за Кубок Гагарина», — цитирует Буре ТАСС.

ЦСКА проиграл «Локомотиву» в серии первого раунда Кубка Гагарина (1-4). Армейцы пока являются действующими обладателями Кубка Гагарина — команда выигрывала трофей в двух предыдущих сезонах.