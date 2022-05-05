Быков прокомментировал переход Войнова и Шипачева в «Ак Барс»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника Вячеслава Войнова и форварда Вадима Шипачева из «Динамо» в «Ак Барс».

«Конечно, собираются сильные игроки. Их реноме говорить само за себя. Может, ли повторится сценарий 2005 года? Все возможно. Это хоккей. Но я не могу сказать, что «Ак Барс» — главный фаворит следующего сезона. Один из, но не главный. Есть ЦСКА, который захочет защитить титул. СКА, «Динамо», «Авангард», «Торпедо» с новым тренером. И другие команды, которые могут навязать борьбу. Не все так просто. Но могу сказать точно, что следующий сезон будет интересным. В этом сомнений нет. Посмотрим, как себя проявят казанцы и другие команды», — сказал Быков «СЭ».

Контракты с игроками действуют до конца сезона-2023/24 и 2022/23 соответственно. 35-летний Шипачев в прошлом сезоне провел 59 матчей за «Динамо» набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12».

На счету 32-летнего Войнова за бело-голубых в прошедшем сезоне — 51 игра и 41 (10+31) очко при показателе полезности «-6».