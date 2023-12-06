Быков о Ковальчуке в «Спартаке»: «Чемпионы должны передавать победные традиции следующим поколениям»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на возвращение нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».

Во вторник, 5 декабря, московский клуб объявил о подписании контракта с 40-летним россиянином до конца сезона-2023/24.

«Илья — опытный специалист в хоккее и, на мой взгляд, сможет передать свой богатый спортивный, победный опыт клубу вне зависимости от своей прямой деятельности, будь это на игровой площадке или в роли менеджера, одного из руководителей клуба. Такие спортсмены должны быть востребованы, своим примером они ведут за собой молодежь и привлекают болельщиков на стадионы! Чемпионы должны передавать победные традиции следующим поколениям спортсменов! Я могу только приветствовать решение Ильи!» — сказал Быков «СЭ».

Также Быков предположил, какая роль будет у 40-летнего Ковальчука в «Спартаке».

«Во многом результат «Спартака» в этом сезоне будет зависеть от игры всей команды, а такой хоккеист, как Илья будет солидным подспорьем тренерскому штабу и команде в целом в достижении поставленных целей на этот сезон», — добавил Быков.

Ковальчук является воспитанником «Спартака». С 2021 года хоккеист был без команды после ухода из «Авангарда».

Ранее форвард также играл за «Ак Барс», «Химик» и СКА, а в НХЛ он выступал за «Атланту» (сейчас «Виннипег»), «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».