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Сегодня, 13:30

Быков о Ковальчуке в «Спартаке»: «Чемпионы должны передавать победные традиции следующим поколениям»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на возвращение нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».

Во вторник, 5 декабря, московский клуб объявил о подписании контракта с 40-летним россиянином до конца сезона-2023/24.

«Илья — опытный специалист в хоккее и, на мой взгляд, сможет передать свой богатый спортивный, победный опыт клубу вне зависимости от своей прямой деятельности, будь это на игровой площадке или в роли менеджера, одного из руководителей клуба. Такие спортсмены должны быть востребованы, своим примером они ведут за собой молодежь и привлекают болельщиков на стадионы! Чемпионы должны передавать победные традиции следующим поколениям спортсменов! Я могу только приветствовать решение Ильи!» — сказал Быков «СЭ».

Также Быков предположил, какая роль будет у 40-летнего Ковальчука в «Спартаке».

«Во многом результат «Спартака» в этом сезоне будет зависеть от игры всей команды, а такой хоккеист, как Илья будет солидным подспорьем тренерскому штабу и команде в целом в достижении поставленных целей на этот сезон», — добавил Быков.

Ковальчук является воспитанником «Спартака». С 2021 года хоккеист был без команды после ухода из «Авангарда».

Ранее форвард также играл за «Ак Барс», «Химик» и СКА, а в НХЛ он выступал за «Атланту» (сейчас «Виннипег»), «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».

Илья Ковальчук. Ковальчук возвращается! Легендарный нападающий поведет за кубком «Спартак» Жамнова

Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Вячеслав Быков
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3 Сал. Юлаев 38 24 14 49
4 Ак Барс 39 23 16 48
5 Лада 40 20 20 48
6 Трактор 39 21 18 46
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5 СКА 38 24 14 49
6 ЦСКА 38 21 17 44
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8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
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