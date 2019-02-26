Бузова - хоккеистам "Авангарда": "Что вы творите вообще? Вам не стыдно?"

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова во время матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина "Авангард" - "Ак Барс" (6:0) поддерживала омичей. После шестой шайбы она выложила в Инстаграме сториз.

"6:0! Что вы творите вообще? Вам не стыдно? Действующих чемпионов так обыгрывать! Я такая довольная", - заявила Бузова.

После игры она поздравила хоккеистов "Аванграда" постом в Инстаграме.

"Состоялся первый матч серии плей-офф между "Авангардом" и казанским "Ак Барсом". Матч был очень захватывающий. Я, к сожалению, не успела попасть на арену, но смотрела онлайн-трансляцию. Сегодня сильнее оказался "Авангард", победивший со счетом 6:0. 7-ю счастливую шайбу оставили для меня на следующую игру? Ястребы, что вы творили на льду, я просто в шоке. Следующая игра состоится 27 февраля, буду следить за развитием событий. Всем ребятам удачи и без травм", - написала Бузова.