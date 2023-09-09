Буре не примет участия в заседании совета ИИХФ по Федотову из-за конфликта интересов
Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Павел Буре не сможет принять участие в заседании по вопросу очередной игры вратаря Ивана Федотова за ЦСКА, сообщает ТАСС.
Как сообщил глава ИИХФ Люк Тардиф, Буре не может принять участия в заседании, так как тема касается России.
1 сентября ИИХФ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь сыграл в матче открытия сезона КХЛ против «Ак Барса».
В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года.
Источник: https://tass.ru/sport/18692411
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