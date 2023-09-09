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Сегодня, 12:38

Буре не примет участия в заседании совета ИИХФ по Федотову из-за конфликта интересов

Сергей Разин
корреспондент
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Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Павел Буре не сможет принять участие в заседании по вопросу очередной игры вратаря Ивана Федотова за ЦСКА, сообщает ТАСС.

Как сообщил глава ИИХФ Люк Тардиф, Буре не может принять участия в заседании, так как тема касается России.

Иван Федотов. Федотов выиграл первый матч после армии. Но переоценивать победу не стоит

1 сентября ИИХФ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь сыграл в матче открытия сезона КХЛ против «Ак Барса».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18692411
Иван Федотов
ХК ЦСКА (Москва)
Люк Тардиф
Павел Буре
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1 Торпедо 3 3 0 6
2 Куньлунь 4 3 1 6
3 Северсталь 3 2 1 4
4 ЦСКА 4 2 2 4
5 СКА 4 2 2 4
6 Спартак 4 2 2 4
7 Динамо Мн 4 2 2 4
8 Локомотив 3 2 1 4
9 Динамо 3 1 2 2
10 Сочи 3 1 2 2
11 Витязь 4 1 3 2
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 4 3 1 6
2 Металлург Мг 3 2 1 5
3 Трактор 4 2 2 5
4 Автомобилист 3 2 1 5
5 Сал. Юлаев 3 2 1 4
6 Авангард 2 2 0 4
7 Сибирь 3 2 1 4
8 Адмирал 3 1 2 3
9 Амур 3 1 2 2
10 Барыс 3 0 3 2
11 Нефтехимик 3 0 3 1
12 Лада 3 0 3 0
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Динамо – Сочи
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