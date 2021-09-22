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Бурдасов: «Салават Юлаев» — топ-соперник. Будет хорошее испытание для СКА»

15:40
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Нападающий СКА Антон Бурдасов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

«Это топ-соперник. Будет хорошее испытание, мы готовимся, вот в этой небольшой паузе готовились активно, работали над физической формой. По сути, к «Салавату» и готовились — знали, что будет с «Амуром» тяжеловато, но этим чуть пожертвовали, и к Уфе должны выйти полностью готовыми», — цитирует Бурдасова официальный сайт СКА.

Матч СКА — «Салават Юлаев» состоится завтра, 23 сентября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/anton-burdasov-i-andriei-kuz-mienko-poslie-matcha-s-amurom/

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Александр Кравченко все материалы автора

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