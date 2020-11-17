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Буцаев — о поражении от московского «Динамо»: «Нам в актив можно занести только первый период»

07:36
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Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (0:3).

«Нам в актив можно занести только первый период. Второй период сломал для нас игру, половину его мы провели в меньшинстве. А в третьем периоде уже не хватило сил, чтобы переломить ход матча. После быстрого гола соперник очень плотно действовал, счет им это позволял», — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ.

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