Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (0:3).

«Нам в актив можно занести только первый период. Второй период сломал для нас игру, половину его мы провели в меньшинстве. А в третьем периоде уже не хватило сил, чтобы переломить ход матча. После быстрого гола соперник очень плотно действовал, счет им это позволял», — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ.