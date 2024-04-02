Буцаев: «По опыту и возрасту «Трактор» имеет преимущество перед «Локомотивом»

Российский тренер Вячеслав Буцаев высказался о полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором».

Первая игра состоится 4 апреля в Ярославле. Начало — в 19.30 мск.

«Многие отдают предпочтение «Локомотиву», команда играет монолитно, но, мне кажется, в этой серии темной лошадкой будут уральцы. «Трактор» почувствовал вкус побед на предыдущих стадиях, показывает достаточно интересную игру, хороший баланс во всех линиях.

По опыту и возрасту преимущество в противостоянии имеет «Трактор». У них в составе финалисты и победители турниров, имеющие достаточно большой опыт игры в плей-офф. «Локо» — более молодая команда. Но задор и молодость — это тоже плюс», — приводит слова Буцаева Metaratings.ru.

Во втором раунде Кубка Гагарина «Трактор» одержал победу в серии с московским «Динамо» (4-0), а «Локомотив» обыграл «Авангард» со счетом 4-3.