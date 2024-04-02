Щитов: «Очередь «Автомобилиста» выходить в финал Кубке Гагарина»

Бывший защитник «Автомобилиста» Никита Щитов поделился мнением о серии третьего раунда Кубка Гагарина между екатеринбуржцами и «Металлургом».

«В том году «Автомобилист» чудом не прошел магнитогорцев. «Металлургу» тогда повезло. Полагаю, что в этом году очередь «Автомобилиста» выходить в финал. Вообще, будет здорово, если в финале встретятся братья Заварухины», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Первая игра в серии состоится 3 апреля в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск. В прошлом раунде «Металлург» в шести матчах победил «Спартак» (4-2). «Автомобилист» выбил СКА (4-1).