Буцаев: «Когда «Нефтехимик» действует эффективно вместо желания сыграть красиво, результат сразу приходит»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2).

«Поначалу ребятам могло показаться, что все будет легко, но игра длится 60 минут. Интересный матч, быстрый, с массой единоборств.

Чего нам не хватает в большинстве? Здесь много нюансов. Мы разбираем, показываем ребятам, как нужно играть. Но старые привычки не искоренить. Когда мы действуем эффективно вместо желания сыграть красиво, результат сразу приходит. Для нас это определенный урок. Играть в большинстве — это определенная привилегия для любого игрока», — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ.