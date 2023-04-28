Браташ считает, что у «Ак Барса» будет преимущество в психологии в матче с ЦСКА
Бывший главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ заявил, что поражения в пятом и шестом матчах финальной серии Кубка Гагарина не сломают ЦСКА.
«Мы говорили о том, что «Ак Барс» способен вернуться, так как все матчи были на тоненького. И сейчас ничего в этом плане для соперников не поменялось. Да, после такого, скажем так, спасения серии психологическое состояние Казани предпочтительнее. В плане настроения уже точно у них преимущество. Тем более они играют дома, что тоже увеличивает шансы, но отнюдь не гарантирует ничего. Мы знаем, как ЦСКА умеет готовиться к седьмым матчам и побеждать в них вообще без шансов для соперника. В этом плей-офф они уже дважды подтверждали эту элитную способность. Но надо понимать, что с таким соперником, как «Ак Барс», они еще не сталкивались. А кто точно в выигрыше, так это болельщики: седьмой матч финала будет невероятно интересным. Мы видели, как «Ак Барс» с честью вышел из непростой ситуации, теперь большая интрига — посмотреть, как с давлением обстоятельств справятся армейцы. Смогут ли неудачи надломить ЦСКА? Такого просто не может быть. Счет-то ничейный. Да, они вели 3-1, но не смогли закончить до седьмого матча. Ход серии может оказать влияние на настроение команд в решающем матче, но математически расклад равный — 50 на 50», — приводит слова Браташа «РБ Спорт».
Счет в серии стал равный — 3-3. Решающий, седьмой, матч состоится в субботу, 29 апреля, в Казани. Начало — в 17:00 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -