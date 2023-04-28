Черкас заявил, что вратарь «Ак Барса» невероятно играл в последних двух матчах с ЦСКА

Экс-голкипер СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона 1986/87 Сергей Черкас прокомментировал игру вратарей Адама Рейдеборна и Тимура Билялова в финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом».

«Вратари играют здорово. Особенно я отметил бы Тимура Билялова, голкипера «Ак Барса». В последних двух матчах он сыграл невероятно. Подчистил все, что можно, сыграл на ноль. Его игра влияет на команду, на ход матчей, на все. И надо отметить игроков «Ак Барса»: они помогают ему во многих ситуациях, блокируют броски. Мне кажется, и везение сопутствует Билялову. Вспомните, в пятом матче, когда шайба попала в штангу, отскочила, прокатилась по ленточке, он ее нашел, клюшкой выбил, не дав двум армейцам ее добить. Без везения в спорте не может быть. Что касается Рейдеборна, то он на протяжении всей серии показывает стабильную игру, грубо не ошибается, выручает команду. Вообще, финал великолепный, очень интересно смотреть, есть интрига. Все думали, что ЦСКА, поведя 3-1, все закончит. Но не тут-то было», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Счет в серии стал равный — 3-3. Решающий, седьмой матч состоится в субботу, 29 апреля, в Казани. Начало — в 17:00 по московскому времени.