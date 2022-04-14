Браташ: «СКА и ЦСКА одинаково заслужили попасть в финал, но СКА ярче играл в атаке»

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ поделился ожиданиями от седьмого матча серии финала Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.

«Попасть в финал ЦСКА и СКА заслужили одинаково, но СКА показывал более яркую игру в атаке в течение сезона. Сложно пока оценивать работу тренеров, прошло мало времени, но то, что они делают, работает успешно. Тренерского опыта им пока не хватает, зато у Сергея Федорова колоссальный стаж в хоккее.

Тренер — одна из составляющих успеха команды, но далеко не единственная. Мы знаем возможности клубов уровня ЦСКА и СКА. Здесь нельзя не отметить работу менеджмента и возможности комплектовать состав. Здесь много факторов складывается. По игре и составу я бы отдал предпочтение СКА, но не факт, что питерцы смогут победить сегодня и в финале «Металлург», — приводит Metaratings слова Браташа.

Матч СКА — ЦСКА состоится сегодня, 14 апреля. Начало — в 19.00 (мск).