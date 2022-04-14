Прибыль «Торпедо» в 2021 году сократилась на 83,4 процента

Чистая прибыль нижегородского «Торпедо» по итогам 2021 года сократилась на 83,4 процента и составила 9,05 миллиона рублей, сообщает «РБ Спорт».

В 2020 году клуб зафиксировал прибыль в размере 54,6 миллиона рублей.

Выручка «Торпедо» за прошлый год уменьшилась на 28,1 процента — до 437,5 миллиона рублей. За 2021 год на счет клуба поступило более 921 миллиона рублей — на 9,8 процента меньше, чем в 2020 году.

Расходы клуба на целевые мероприятия выросли на 28,8 процента — до 886 миллионов рублей. Расходы на содержание аппарата управления увеличились на 7,9 процента и составили 149,4 миллиона рублей.

В сезоне-2020/21 «Торпедо» вылетело в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» (счет в серии — 0-4).

В сезоне-2021/22 команда из Нижнего Новгорода заняла девятое место в таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 47 матчах.