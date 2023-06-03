Браташ об игре России и Белоруссии: «Работаем в существующих условиях и стараемся выжать максимум из того, что имеем»

Новый главный тренер «Лады» Олег Браташ в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о турнире молодежных сборных в Минске и пояснил, для чего они нужны.

— Пару лет назад Кубок Будущего был полноценным этапом подготовки к МЧМ. Объясните, какой смысл собирать парней в конце мая после затяжного сезона, если с России до сих пор не снят международный бан?

— Сейчас цель турнира — повышение уровня наших молодых хоккеистов. Мы должны быть всегда готовы к возвращению на международную арену. ФХР продолжает работу со сборными командами в тех условиях, которые есть.

— Игроки не приезжают в сборную с потухшими глазами? Раньше они понимали, что едут биться за место на крупных международных турнирах. Теперь же мотивации как таковой нет.

— Наверное, те, кто не хочет, и не приезжают в сборную. Причины можно найти всегда. Те, кто приезжает к нам, понимают, как и чем мы им помогаем. Да, иногда приходится объяснять им, для чего нужны эти турниры. У ребят впереди целая хоккейная жизнь, и им нужно максимально повышать свой уровень, чтобы быть конкурентоспособными во взрослом хоккее. Им ведь только предстоит завоевывать место под хоккейным солнцем.

— Игры с Белоруссией оскомину не набили?

— Повторюсь, мы работаем в существующих условиях и стараемся выжать максимум из того, что имеем. Если найдем еще соперников, то будем извлекать пользу и в матчах с ними. Пока все как есть.

— До этого мая турнир неизменно проводился в Сочи и назывался Кубком Черного моря. Знаю, что некоторые тренеры из КХЛ считают обстановку на побережье разлагающей работу и из-за этого отказываются от участия в Sochi Hockey Open. В Минске ребята чувствуют себя более ответственно?

— Не знаю, кто вам сказал такое про Sochi Hockey Open. Я участвовал в этом турнире с олимпийской сборной России с начала его основания. Никакой расслабленности и разгильдяйства там не было. Очень хороший и представительный турнир, на котором команды очень серьезно готовятся, несмотря на курорт и лето. В плане профессиональной работы там нет никаких послаблений. Так что разлагающей обстановки я не заметил.