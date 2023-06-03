Браташ об игре России и Белоруссии: «Работаем в существующих условиях и стараемся выжать максимум из того, что имеем»
Новый главный тренер «Лады» Олег Браташ в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о турнире молодежных сборных в Минске и пояснил, для чего они нужны.
— Пару лет назад Кубок Будущего был полноценным этапом подготовки к МЧМ. Объясните, какой смысл собирать парней в конце мая после затяжного сезона, если с России до сих пор не снят международный бан?
— Сейчас цель турнира — повышение уровня наших молодых хоккеистов. Мы должны быть всегда готовы к возвращению на международную арену. ФХР продолжает работу со сборными командами в тех условиях, которые есть.
— Игроки не приезжают в сборную с потухшими глазами? Раньше они понимали, что едут биться за место на крупных международных турнирах. Теперь же мотивации как таковой нет.
— Наверное, те, кто не хочет, и не приезжают в сборную. Причины можно найти всегда. Те, кто приезжает к нам, понимают, как и чем мы им помогаем. Да, иногда приходится объяснять им, для чего нужны эти турниры. У ребят впереди целая хоккейная жизнь, и им нужно максимально повышать свой уровень, чтобы быть конкурентоспособными во взрослом хоккее. Им ведь только предстоит завоевывать место под хоккейным солнцем.
— Игры с Белоруссией оскомину не набили?
— Повторюсь, мы работаем в существующих условиях и стараемся выжать максимум из того, что имеем. Если найдем еще соперников, то будем извлекать пользу и в матчах с ними. Пока все как есть.
— До этого мая турнир неизменно проводился в Сочи и назывался Кубком Черного моря. Знаю, что некоторые тренеры из КХЛ считают обстановку на побережье разлагающей работу и из-за этого отказываются от участия в Sochi Hockey Open. В Минске ребята чувствуют себя более ответственно?
— Не знаю, кто вам сказал такое про Sochi Hockey Open. Я участвовал в этом турнире с олимпийской сборной России с начала его основания. Никакой расслабленности и разгильдяйства там не было. Очень хороший и представительный турнир, на котором команды очень серьезно готовятся, несмотря на курорт и лето. В плане профессиональной работы там нет никаких послаблений. Так что разлагающей обстановки я не заметил.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3