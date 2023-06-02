ЦСКА объявил о продлении контракта с форвардом Мингачевым до 2025 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Тахиром Мингачевым на два года. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

В прошлом сезоне 21-летний форвард провел за армейцев 54 матча и набрал 19 (10+9) очков. В Кубке Гагарина его показатели — 23 матча и 3 (2+1) очка.

В составе ЦСКА Мингачев выступает с 2019 года, перейдя из ЦСК ВВС из Самары.