Браташ рассказал, почему согласился возглавить «Ладу»

Новый главный тренер «Лады» Олег Браташ в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему решил сменить место работы и оставить должность тренера системы сборных команд ФХР.

— Сколько раз за время работы с олимпийской сборной вам предлагали стать главным тренером клуба КХЛ?

— У меня было три конкретных предложения. Причем одно из них от топового клуба. Другой вопрос, что мой трудовой договор с ФХР не предусматривал совмещения.

Объясню почему. Работая с олимпийской сборной, я еще и заменял тренеров главной сборной в апреле, когда многие игроки и тренеры продолжали играть в полуфиналах и финале Кубка Гагарина. Подготовка к чемпионату мира ведь начиналась в первых числах апреля, а плей-офф в КХЛ заканчивался только в конце месяца. То есть почти весь апрель работал по графику первой команды и готовил ребят, которые постепенно освобождались из клубов.

Плюс помогал в других командах системы ФХР. Сначала работал с молодежкой Брагина, потом меня привлекали при необходимости в юниорские и юношеские сборные. Мой фронт не ограничивался только олимпийской сборной.

— Как долго думали над предложением «Лады»? Сейчас команде приходится формироваться по остаточному принципу, и пока перспективы выглядят не самыми радужными.

— Долго не думал, потому что люблю свою работу и хочу работать. Все взвесил, обсудил все нюансы и быстро дал ответ. Сейчас у меня нет той загруженности в ФХР. В том числе из-за того, что мы не участвуем в международных соревнованиях, кроме тех, что организуем самостоятельно.