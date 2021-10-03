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Брагин: «СКА в матче с «Нефтехимиком» сыграл терпеливо, на результат»

21:56
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:0).

«У «Нефтехимика» быстрая молодая команда. Сегодня сыграли терпеливо, на результат. Надо и такие матчи уметь играть. Самое главное, что победили. Робинсон приехал в хороших кондициях. Чуть не хватает игровой практики, но две-три игры, и он ее получит», — цитирует Брагина официальный сайт КХЛ.

Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Марченко и Данила Моисеев. Голкипер СКА Ларс Юханссон отразил 27 бросков и оформил свой третий шатаут в сезоне.

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Александр Кравченко все материалы автора

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