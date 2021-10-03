Кудашов: «Шипачев не имел злого умысла в нарушении»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что нападающий Вадим Шипачев не имел злого умысла, нарушив правила в матче с «Металлургом» (2:4), что повлекло за собой удаление до конца игры.

«Мы проиграли в движении. Сложно, когда проводим четвертую игру за шесть дней, и нам не хватило сил, — сказал Кудашов ТАСС. — Любое такое удаление ломает игру, было потом очень много перестановок по звеньям. Никакого злого умысла со стороны Вадима не было».

При счете 1:2 на 34-й минуте матча капитан «Динамо» нанес удар клюшкой сопернику в область паха и получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20).