Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Никитин прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Барысом»

22:25
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3).

«Неоднозначная игра. Я думаю, ни одна из команд не контролировала ход матча. Со второго периода стали лучше играть, первый провели плохо. Подумаем, с чем это связано. Желание было выиграть, рады, что забили гол. Работы достаточно. Парни сражались, это главное.

Почему заменили Паскуале? Паскуале провел все матчи этого сезона. Нужно было не то, чтобы дать шанс Исаеву, ему нужно было дать почувствовать игровой тонус. Считаю, что Исаев сыграл здорово, несколько раз выручил свою команду. Понятно, что ему было непросто, но Даниил молодец», — цитирует Никитина официальный сайт КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Локомотива» Александр Полунин, который забросил победную шайбу, оформив дубль. Два очка набрал Егор Коршков (0+2).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/03/490547.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Сумасшедший тур! «Зенит» уступил «Сочи», но конкуренты коронуют Питер своими руками
Агент Головина рассказал о характере травмы полузащитника «Монако»
Легендарный Ковальчук не нужен никому в НХЛ? Ему пора остановиться на КХЛ
ЦСКА не захотел ждать его прогресса, а теперь он второй русский бомбардир КХЛ. Но феерит уже в другом клубе
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд