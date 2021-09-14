Брагин рассказал о состоянии 16-летнего форварда СКА Мичкова

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«После двух поражений важен был результат сегодня. Самое главное, что выиграли.

Юханссон здорово работал на предсезонке, сейчас выходит на свой уровень. Сегодняшняя игра показала, что он находится в хорошей кондиции.

Ошибка Мамкина повлияла на исход матча, конечно.

Мичков? С ним очень аккуратно надо, поэтому после каждого матча смотрим его состояние. Пока держим его в основном составе. Мы отслеживаем все: и тренировочный процесс, и игровое время, держим его в руках", — сказал Брагин.