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Стало известно, когда вернется в состав травмированный форвард «Спартака» Лехтеря

22:27
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов рассказал о состоянии нападающего Йори Лехтеря, который пропустил матч против СКА (0:2).

— У него микротравма небольшая, надеюсь, что к следующей игре против ЦСКА будет готов. Доктора колдуют, делают все возможное.

(Надежда Тонконог)

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