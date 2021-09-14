Стало известно, когда вернется в состав травмированный форвард «Спартака» Лехтеря

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов рассказал о состоянии нападающего Йори Лехтеря, который пропустил матч против СКА (0:2).

— У него микротравма небольшая, надеюсь, что к следующей игре против ЦСКА будет готов. Доктора колдуют, делают все возможное.

(Надежда Тонконог)